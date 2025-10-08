Atalanta a ranghi ridotti per le nazionali Sulemana in gol con il Ghana
CALCIO. Fra nazionali e infortunati, Juric sta lavorando con dieci giocatori. Mercoledì in campo Sulemana che ha segnato per il Ghana nel 5-0 sulla Repubblica Centrafricana. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: atalanta - ranghi
Atalanta, ripresa martedì 7 a ranghi ridotti: occhi puntati sugli infortunati
TRIS Siracusa. . Partitella a ranghi ridotti per il Siracusa, ieri l’allenatore ha lavorato soprattutto sulla fase offensiva, chiedendo agli esterni alti di tentare di saltare l’uomo con maggior continuità - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta a ranghi ridotti per le nazionali. Sulemana in gol con il Ghana - Fra nazionali e infortunati, l'Atalanta sta lavorando con dieci giocatori. Come scrive ecodibergamo.it
Atalanta, ripresa a ranghi ridotti a Zingonia: dieci i Nazionali assenti - Juric prepara il ritorno contro la Lazio e spera di recuperare gli infortunati. Da calcioatalanta.it