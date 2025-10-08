Aston Martin DBX S | il Suv sportivo si rinnova fra lusso raffinatezza e un V8 da 727 Cv
Siamo a Maiorca per il debutto europeo della nuova Aston Martin DBX S, ultima evoluzione della supercar dei Suv che arriva con più potenza, meno peso, e quel suffisso S da batticuore che riporta alle DB3S da corsa degli Anni '50 e contraddistingue tutte le versioni speciali ad alte prestazioni delle vetture di Gaydon. Il motore è la versione aggiornata del V8 Twin-turbo 4 litri di derivazione Amg, che raggiunge i 727 cavalli (20 Cv in più rispetto alla 707) utilizzando la tecnologia turbo trasferita direttamente dalla Valhalla. La cura dimagrante porta 47 chili in meno, con una serie di aggiornamenti come il nuovo optional del tetto in fibra di carbonio e le ruote in magnesio, mentre le modifiche estetiche più evidenti sono nella parte posteriore, con il paraurti e il diffusore totalmente riprofilati e i quattro terminali di scarico sovrapposti che danno piena voce al sound del V8 al massimo della potenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: aston - martin
