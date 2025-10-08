Assolta Lina Lucci Per l’ex leader di Cisl Campania fine del calvario | Rinasco per la seconda volta

“Ieri 7 ottobre la quarta sezione penale della Corte d’Appello presso il Tribunale di Napoli ha emesso la sentenza di assoluzione piena nei miei confronti perché il fatto non sussiste, confermando quanto già emerso nel giudizio di primo grado conclusosi nel 2020?. Così Lina Lucci, ex Segretario Generale della Cisl Campania fino al 2016. E tutto questo nonostante nel frattempo sia intervenuta la prescrizione per le ipotesi di reati a me ingiustamente attribuiti e che hanno dato vita ad una vicenda amara dai contorni assai poco chiari. Oggi – continua Lina Lucci – rinasco per la seconda volta. Ringrazio sentitamente l’Avvocato Giro Sepe per la sua straordinaria competenza e per aver sempre creduto nelle mie ragioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it