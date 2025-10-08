Assolombarda missione futuro | L’IA motore della competitività

Milano – Cambiare marcia nell’ innovazione, partendo anche dall’impatto dell’ intelligenza artificiale e ’cavalcando l’onda’ della transizione digitale. Sono questi i punti cardine dell’ assemblea generale di Assolombarda, in calendario lunedì al Teatro Dal Verme di Milano. Sarà un ’battesimo’ per il nuovo presidente di Assolombarda, Alvise Biff i, ma soprattutto l’occasione di confronto tra imprese e istituzioni sulla politica industriale, sulla competitività, oltre che sui principali temi di stretta attualità per il mondo economico. Imprenditore impegnato sui temi della digital transformation, della cyber security e dell’ innovation management, Biffi è convinto che “l’intelligenza artificiale è cruciale per restare competitivi in un ambiente economico sempre più digitalizzato e in continua evoluzione: deve essere al centro della strategia industriale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

