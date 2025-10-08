Assistenza ai malati oncologici | due incontri di formazione con l’Avad
Arezzo, 8 ottobre 2025 – Un percorso di formazione per l’assistenza ai malati oncologici. Venerdì 10 e venerdì 17 ottobre sono in programma due nuovi appuntamenti del corso “Volontari per una vita di valore” che, ospitati dalla parrocchia di Sant’Agnese in Pescaiola con partecipazione libera e gratuita, sono promossi dall’Avad - Associazione Volontari Assistenza Domiciliare di Arezzo per stimolare un approfondimento su diverse tematiche relazionali, psicologiche e assistenziali in collegamento con le patologie terminali o degenerative. Gli incontri, al via alle 17.00, sono rivolti a familiari, volontari e operatori socio-sanitari che avranno l’opportunità di ascoltare le parole di medici e specialisti di diversi settori, acquisendo conoscenze, responsabilità e consapevolezze negli ambiti dell’accompagnamento e del sostegno alle fragilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: assistenza - malati
