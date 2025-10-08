Assisi Per la prima volta visibili le spoglie di San Francesco | ostensione pubblica dal 22 febbraio al 22 marzo 2026

Sarà un evento storico e di profonda spiritualità quello annunciato oggi, giorno della festa del Patrono d’Italia: per la prima volta le spoglie mortali di San Francesco d’Assisi saranno visibili ai fedeli in un’ostensione pubblica prolungata. L’annuncio è stato dato dalla loggia della piazza inferiore della Basilica, davanti a centinaia di pellegrini giunti per le celebrazioni. L’ostensione, approvata da Papa Leone XIV, si inserisce nel cammino dell’ ottavo centenario della morte del Santo (1226-2026) e si svolgerà dal 22 febbraio al 22 marzo 2026. In questo periodo il corpo di San Francesco sarà trasferito dalla cripta al piede dell’altare papale della chiesa inferiore, dove i fedeli potranno sostare in preghiera e vivere un incontro diretto con il Santo di Assisi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

