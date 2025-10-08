Assisi Per la prima volta visibili le spoglie di San Francesco | ostensione pubblica dal 22 febbraio al 22 marzo 2026
Sarà un evento storico e di profonda spiritualità quello annunciato oggi, giorno della festa del Patrono d’Italia: per la prima volta le spoglie mortali di San Francesco d’Assisi saranno visibili ai fedeli in un’ostensione pubblica prolungata. L’annuncio è stato dato dalla loggia della piazza inferiore della Basilica, davanti a centinaia di pellegrini giunti per le celebrazioni. L’ostensione, approvata da Papa Leone XIV, si inserisce nel cammino dell’ ottavo centenario della morte del Santo (1226-2026) e si svolgerà dal 22 febbraio al 22 marzo 2026. In questo periodo il corpo di San Francesco sarà trasferito dalla cripta al piede dell’altare papale della chiesa inferiore, dove i fedeli potranno sostare in preghiera e vivere un incontro diretto con il Santo di Assisi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: assisi - prima
Via Assisi, apre la prima palestra gratuita per giovani con sindrome di down
"San Francesco vive", prima ostensione pubblica delle spoglie mortali del "poverello d'Assisi"
Nel 2026 l'ostensione delle spoglie mortali di San Francesco d'Assisi. Un evento di rilievo, è la prima volta nella storia. - facebook.com Vai su Facebook
Evento storico ad Assisi: spoglie di San Francesco esposte per la prima volta - X Vai su X
San Francesco d’Assisi: per la prima volta ostensione pubblica delle sue spoglie - Per la prima volta nella storia, le spoglie mortali di san Francesco d’Assisi saranno visibili ai fedeli in un’ostensione pubblica prolungata. Segnala clarusonline.it
San Francesco d’Assisi: per la prima volta ostensione pubblica delle sue spoglie dal 22 febbraio al 22 marzo 2026 - Per la prima volta nella storia, le spoglie mortali di san Francesco d’Assisi saranno visibili ai fedeli in un’ostensione pubblica prolungata. agensir.it scrive