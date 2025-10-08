Assemblea regionale siciliana 2500 emendamenti all' assalto della manovra

Schifani tiene compatta la maggioranza al primo vero test dopo la spaccatura maturata con Fratelli d’Italia sulla nomina di Salvatore Iacolino al vertice del dipartimento Pianificazione strategica della Sanità. La prima votazione ieri all’Ars è stata quella sulla nomina di un consigliere non togato della Corte dei conti: e il nome in pole position era quello di Pietro Ivan Maravigna, avvocato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

