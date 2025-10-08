Assegno Unico più alto nel 2026 e si alza anche l’ISEE i nuovi importi fanno felice le famiglie

Scopriamo i nuovi importi dell’Assegno Unico nel 2026. Le cifre salgono così come le soglie ISEE per la gioia delle famiglie. Una bella notizia, arriveranno entrate più alte alle famiglie con figli disabili o sotto i 21 anni. Questo perché la rivalutazione annuale riguarda anche l’Assegno Unico, lo strumento con il quale il Governo sostiene economicamente i nuclei familiari con bambiniragazzi. Rispetto al solito, però, arriverà un altro cambiamento molto importante. Obiettivo del Governo è proteggere il potere d’acquisto delle famiglie. Il costo della vita è alto specialmente in relazione alla maggior parte degli stipendi e delle pensioni. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Assegno Unico più alto nel 2026 e si alza anche l’ISEE, i nuovi importi fanno felice le famiglie

In questa notizia si parla di: assegno - unico

Pagamento Assegno Unico a luglio 2025, date accredito Inps: aumenti, arretrati e ultime novità

Quando pagano l'Assegno unico a luglio 2025? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'Inps

Assegno unico di luglio, calano gli importi: ecco perché e quanto ti spetta. Calendario di pagamenti,

Assegno Unico 2026, aumentano gli importi: fino a 204 euro al mese per figlio, ecco cosa fare #inps #isee #assegnounico #8ottobre https://tgcom24.mediaset.it/economia/assegno-unico-2026-aumento-importi-isee_104401041-202502k.shtml… - X Vai su X

Aumentano gli importi dell'assegno unico dal primo gennaio 2026 - facebook.com Vai su Facebook

Aumento assegno unico 2026/ Di quanto? Cifre e simulazioni - Quasi sicuramente nel 2026 l’importo dell’ assegno unico sarà in aumento. Lo riporta ilsussidiario.net

Rivalutazione Assegno Unico 2026: quanto aumenterà e cosa cambia per le famiglie - Scopriamo i nuovi importi aggiornati, le maggiorazioni per figli e disabilità e le soglie ISEE da ... Come scrive alfemminile.com