Assegno Unico novità sugli importi nel 2026 | aumenti fino a 204 euro

Dailynews24.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono novità in arrivo per l’Assegno Unico Universale dal 1° gennaio 2026. Il sostegno verrà ricalcolato in base all’inflazione, subendo un aumento dell’1,6–1,7% rispetto agli importi in vigore nel 2025. Questo incremento prevederà un importo massimo mensile da 201 a 204 euro per figlio, mentre l’importo minimo salirà da 57,5 a circa 58,5 euro. AUMENTO . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: assegno - unico

Pagamento Assegno Unico a luglio 2025, date accredito Inps: aumenti, arretrati e ultime novità

Quando pagano l'Assegno unico a luglio 2025? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'Inps

Assegno unico di luglio, calano gli importi: ecco perché e quanto ti spetta. Calendario di pagamenti,

assegno unico novit224 importiIMPORTI Assegno Unico 2026: importi in aumento fino a 204 euro al mese per figlio - Dal 1° gennaio 2026 l’ Assegno Unico per i figli subirà un aumento automatico legato alla rivalutazione Istat, con un incremento medio stimato tra 1,6 e 1,7% rispetto al 2025. statoquotidiano.it scrive

assegno unico novit224 importiAssegno unico, arriva l’aumento. Ecco i nuovi importi in anteprima - Anche a gennaio 2026, come già accaduto negli ultimi anni, l’importo dell’Assegno unico per figli a carico sarà rivalutato, e quindi aumentato, per effetto dell’inflazione. Come scrive money.it

Cerca Video su questo argomento: Assegno Unico Novit224 Importi