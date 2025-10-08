Assegno unico 2026 in Toscana quasi 373mila famiglie avranno l’aumento | ecco di quanto

Firenze, 8 ottobre 2025 – Secondo il rendiconto sociale regionale 2024 dell’ Inps, presentato nelle settimane scorse a Firenze, lo scorso anno sono state quasi 373mila le famiglie  toscane (precisamente 372.759) beneficiarie dell' assegno unico universale, in aumento rispetto alle oltre 363mila del 2023. A Firenze ricevono l’assegno unico universale oltre 100mila nuclei familiari con figli. Seconda in Toscana la provincia di Pisa, con oltre 44mila famiglie, terza la provincia di Lucca con 38.084 beneficiari. Tutti questi nuclei familiari saranno interessati dalla rivalutazione dell’assegno, che scatterà dal 1 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

