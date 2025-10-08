Assegno unico 2026 cosa cambia | aumenti e nuove soglie Isee

Roma, 8 ottobre 2025 – Un po' di ossigeno per le famiglie alle prese con l’inflazione. Scatta infatti per il 2026 una rivalutazione dell’assegno unico. Cambiano anche le soglie Isee. Vediamo nel dettaglio le principali novità dello strumento di supporto economico per le famiglie con figli. Cos’è l’assegno unico. Isee e importi: aumenti previsti per il 2026. Pagamenti effettivi da febbraio con arretrati a marzo. Meloni su X: "No, non aboliremo l'assegno unico" Cos’è l’assegno unico. L’assegno unico, come detto, è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico, riconosciuto fino ai 21 anni o senza limiti di età in caso di figli disabili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Assegno unico 2026, cosa cambia: aumenti e nuove soglie Isee

In questa notizia si parla di: assegno - unico

Pagamento Assegno Unico a luglio 2025, date accredito Inps: aumenti, arretrati e ultime novità

Quando pagano l'Assegno unico a luglio 2025? Consulta le date dell'accredito nel calendario dell'Inps

Assegno unico di luglio, calano gli importi: ecco perché e quanto ti spetta. Calendario di pagamenti,

ASSEGNO UNICO, AUMENTO FINO A 204 EURO PER FIGLIO AL MESE | Ecco quando, e cosa fare per ottenerlo leggi --> https://www.teleone.it/2025/10/08/assegno-unico-universale-aumento-fino-a-204-euro-a-figlio-ecco-cosa-fare-per-ottenerlo/ - facebook.com Vai su Facebook

Assegno Unico 2026, aumenti fino a 204 euro al mese per figlio: come cambiano gli importi - X Vai su X

Assegno unico 2026, cosa cambia: aumenti e nuove soglie Isee - Roma, 8 ottobre 2025 – Un po' di ossigeno per le famiglie alle prese con l’inflazione. msn.com scrive

Rivalutazione Assegno Unico 2026: quanto aumenterà e cosa cambia per le famiglie - Scopriamo i nuovi importi aggiornati, le maggiorazioni per figli e disabilità e le soglie ISEE da ... Come scrive alfemminile.com