Assegnato il premio Nobel per la Chimica 2025

Il premio Nobel per la Chimica 2025 è andato a Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi. L’Accademia Reale Svedese delle Scienze li ha premiati «per lo sviluppo di strutture metallo-organiche ». Come si legge nella motivazione ufficiale, i tre scienziati hanno ricevuto il premio per aver creato «strutture molecolari con ampi spazi attraverso i quali possono fluire gas e altre sostanze chimiche». Tali strutture, definite metallo-organiche, «possono essere usate per raccogliere acqua dall’aria del deserto, catturare l’anidride carbonica, immagazzinare gas tossici o catalizzare reazioni chimiche». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Assegnato il premio Nobel per la Chimica 2025

In questa notizia si parla di: assegnato - premio

Il Premio Ilio Palmariggi assegnato alla memoria di Donato Metallo

Pieve, il premio Città del diario quest'anno sarà assegnato allo scrittore Antonio Scurati

Digitalizzazione dei pagamenti, assegnato un premio di 88mila euro al Comune di Ancona

Nel 2025, il premio è stato assegnato alla dottoressa Benedetta Di Ruggiero la quale, nel trial center all’interno di Malattie dell’apparato respiratorio e del programma interdipartimentale “Coordinamento attività rete aziendale malattie rare, respiratorie e trapia - facebook.com Vai su Facebook

Il Premio Eugenio Magnani 2025 verrà assegnato a tre imprenditrici . Valentina Florio Ilaria Positano Erica Perrino 25 settembre h 21 Fortezza Annunziata Ventimiglia #Confesercenti MDC Liceo Aprosio - X Vai su X

Assegnato il premio Nobel per la Chimica 2025 - L’Accademia Reale Svedese delle Scienze li ha premiati «per lo sviluppo di strutture metallo- Lo riporta msn.com

Nobel per la Chimica 2025: i vincitori sono Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi - Il Premio Nobel per la Chimica 2025 è stato assegnato Il premio è stato assegnato per la prima volta nel 1901 e fu il suo stesso ideatore, Alfred Nobel ... Da fanpage.it