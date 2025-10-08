Assegnati 64 agenti alle carceri di Venezia
Con la conclusione del 185° corso allievi della polizia penitenziaria, 2060 nuovi agenti entreranno in servizio nelle carceri italiane: di questi, 55 donne sono destinate alla casa di reclusione femminile della Giudecca e 9 uomini alla casa circondariale maschile Santa Maria Maggiore di Venezia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
