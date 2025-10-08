Assalto al Compro Oro banditi in fuga con il bottino

Padovaoggi.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpo in grande stile a Cittadella nella notte tra il 7 e l'8 ottobre. Un commando di ladri ha assaltato il Compro Oro di via Borgo Padova e hanno trafugato tutti i preziosi presenti nella vetrina. Per riuscire ad arrivare ai monili i malviventi hanno forzato la porta d'ingresso del negozio. Poi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

