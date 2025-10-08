Assalto al bancomat | esplosione alle prime luci dell' alba a San Pietro Vernotico

La banda degli Atm ha colpito ancora. Nuovo assalto nella notte al bancomat della Banca Popolare Pugliese di via Stazione a San Pietro Vernotico. I ladri, intorno alle 5 del mattino, hanno agito. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

