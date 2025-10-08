Assalti ai bancomat con esplosivo nel Barese l' escalation criminale che rischia di ridurre i servizi per i cittadini

C'è un fenomeno criminale che è progressivamente diventato sempre più diffuso e preoccupante, trasformandosi da episodico a sistematico: parliamo degli assalti ai bancomat con l’esplosivo, reati che nel Barese si ripetono ormai con cadenza quasi settimanale. La tecnica utilizzata dai malviventi è. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: assalti - bancomat

Non si fermano gli assalti ai bancomat nel Barese. L’ultimo episodio si è verificato la notte scorsa a Molfetta quando ignoti hanno fatto esplodere lo sportello automatico della filiale del Monte dei Paschi di Siena di via Respa, nel pieno centro cittadino. LEGGI - facebook.com Vai su Facebook

Assalti ai bancomat. Questa notte è toccato a uno sportello Unicredit di Acquaviva delle Fonti. - X Vai su X

Assalti ai bancomat con esplosivo nel Barese, l'escalation criminale che rischia di ridurre i servizi per i cittadini - Nell'ultimo anno i furti di questo tipo si sono ripetuti con cadenza quasi settimanale, prendendo di mira banche e uffici postali nei comuni della città metropolitana, concorrendo anche alla chiusura, ... Si legge su baritoday.it

Emergenza assalti bancomat: 33 colpi in quattro mesi. E Poste spegne gli Atm di notte - In poco più di quattro mesi sono stati trentatre gli assalti a bancomat e postamat nelle ... Si legge su rainews.it