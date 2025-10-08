Aspettando l' esortazione di Leone XIV

Firenze, 8 ottobre 2025 - In attesa dell’esortazione apostolica ‘Dilexit te’ di Leone XIV, la cui pubblicazione è annunciata per giovedì 9 ottobre, ci si domanda qual è stata la ricezione, finora, della ‘Evangelii Gaudium’ di Papa Francesco (24 novembre 2013), anch’essa esortazione apostolica e per molti versi manifesto programmatico della ‘Chiesa in uscita’ che è stata di riferimento nei cammini sinodali nelle diocesi, quella di Firenze compresa. Qui, nel novembre 2015 Papa Francesco prese parte al Quinto convegno della Chiesa italiana e, rileva l’arcivescovo Gherardo Gambelli, “non impose programmi, progetti e contenuti predefiniti, ci chiese di recepire l’Evangelii Gaudium e di avviare, in stile sinodale e concretamente, la conversione pastorale che già san Giovanni XXIII aveva preconizzato nel discorso di apertura del Concilio Vaticano II”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

