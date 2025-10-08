Asl Roma torna Tutti in campo per la salute mentale a Corviale
Roma, 8 ottobre 2025 – Scendere i n campo per la salute mentale e farlo attraverso u na partita di calcio tra medici, operatori sanitari, utenti dei centri di salute mentale e delle case famiglia. Dopo il successo dello scorso anno, la ASL Roma 3 ha deciso di replicare l’iniziativa dal titolo Tutti in campo per la salute mentale, che si svolgerà domani giovedì 9 ottobre, alle ore 10, sempre presso il Campo dei Miracoli di Corviale. “In occasione della Giornata della Salute Mentale, abbiamo promosso anche quest’anno un evento che coniuga sport, solidarietà, inclusione e benessere mentale. I primi a voler ripetere la partita di calcio sono stati proprio gli utenti che, con entusiasmo e coraggio, lanciano un messaggio ben preciso: la salute mentale non è solo cura, ma anche condivisione, inclusione e leggerezza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
