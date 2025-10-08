Asl Roma torna Tutti in campo per la salute mentale a Corviale

Cdn.ilfaroonline.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 8 ottobre 2025 – Scendere i n campo per la salute mentale e farlo attraverso u na partita di calcio tra medici, operatori sanitari, utenti dei centri di salute mentale e delle case famiglia. Dopo il successo dello scorso anno, la ASL Roma 3 ha deciso di replicare l’iniziativa dal titolo Tutti in campo per la salute mentale, che si svolgerà domani giovedì 9 ottobre, alle ore 10, sempre presso il Campo dei Miracoli di Corviale. “In occasione della Giornata della Salute Mentale, abbiamo promosso anche quest’anno un evento che coniuga sport, solidarietà, inclusione e benessere mentale. I primi a voler ripetere la partita di calcio sono stati proprio gli utenti che, con entusiasmo e coraggio, lanciano un messaggio ben preciso: la salute mentale non è solo cura, ma anche condivisione, inclusione e leggerezza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: roma - torna

Roma, le anticipazioni della nuova maglia away: torna il lupetto e spunta un fulmine

Calciomercato Roma, Massara ci prova per Gloukh: torna in auge Laurienté?

Roma, Pellegrini torna a Trigoria dopo l’intervento al naso. Domani doppia seduta

asl roma torna tuttiAsl Roma , torna “Tutti in campo per la salute mentale” a Corviale - Al Campo dei Miracoli 2° edizione della partita di calcio con medici, operatori sanitari e utenti centri diurni e case famiglia ... Secondo ilfaroonline.it

asl roma torna tuttiRoma Breast Days, da oggi torna l’evento tra scienza, sport e solidarietà: al via la quinta edizione di Rema Roma per la Vita - Al via oggi la quinta edizione di “Roma Breast Days – Rema Roma per la vita”, l’iniziativa ideata e guidata dal professor Giovanni Dal Pra, responsabile della ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Asl Roma Torna Tutti