Asl Fg nel distretto socio-sanitario nascerà un centro di prevenzione delle patologie oculari

L'Asl Foggia e la sezione territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, in occasione della Giornata Mondiale della Vista, che si celebra ogni anno il secondo giovedì di ottobre, hanno stretto un’alleanza per realizzare un centro per la prevenzione delle patologie oculari, nella. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

