Asili nido in Emilia-Romagna oltre 700 nuovi posti nell’anno educativo 2025-2026

L’Emilia-Romagna rilancia ancora la sua vocazione più profonda: essere la terra del welfare e del diritto all’educazione, a partire dalla primissima infanzia. Con 38 milioni 454mila euro di risorse investite solo per l’anno educativo 2025-2026 (fondi europei del Programma FSE+) la Regione, che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: asili - nido

Bonus asili nido e bonus mamme: nel 2024 sostegno record alle famiglie, copertura media del 54% delle rette e 667mila beneficiarie dell’esonero contributivo

Inps: “Nel 2024 bonus asili nido per oltre 521mila bambini, copertura in media 54% rette”

Asili nido, in Sicilia tariffe ancora non adeguate agli standard nazionali: pressing sulla Regione

Contributi economici per abbattimento retta di frequenza asili nido e micro nido - facebook.com Vai su Facebook

Schiaffi ai bimbi dell'asilo nido, sospese tre educatrici. Indagini sul 'Melograno' di Potenza. Provvedimento per un anno #ANSA - X Vai su X

Emilia-Romagna, 38 milioni per i nidi e i servizi 0-3 anni - Romagna rilancia ancora la sua vocazione più profonda: essere la terra del welfare e del diritto all’educazione, a partire dalla primissima infanzia. chiamamicitta.it scrive

Emilia Romagna. All'asilo solo se vaccinati, Sensoli (M5S): "Giunta faccia un passo indietro, no a metodi coercitivi" - La consigliera regionale del M5S e vicepresidente della Commissione Sanità ha presentato una interrogazione dopo che la Giunta ha annunciato di voler concedere l’ammissione negli asili nido solo ai ... Come scrive quotidianosanita.it