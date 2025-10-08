Asili nido in Emilia-Romagna oltre 700 nuovi posti nell’anno educativo 2025-2026

L’Emilia-Romagna rilancia ancora la sua vocazione più profonda: essere la terra del welfare e del diritto all’educazione, a partire dalla primissima infanzia. Con 38 milioni 454mila euro di risorse investite solo per l’anno educativo 2025-2026 (fondi europei del Programma FSE+) la Regione, che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

