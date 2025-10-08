Asili nido in Emilia-Romagna 727 nuovi posti e rette in calo | la mappa provincia per provincia
Nuovi investimenti della Regione per l'anno 2025-2026 nei servizi educativi della fascia d’età 0-3 anni: 38 milioni con cui vengono finanziati 7.086 posti in 231 Comuni e Unioni. L'assessora Isabella Conti: "Supereremo l’obiettivo europeo del 45% per la copertura dei servizi per la prima infanzia fissato per il 2030". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: asili - nido
Bonus asili nido e bonus mamme: nel 2024 sostegno record alle famiglie, copertura media del 54% delle rette e 667mila beneficiarie dell’esonero contributivo
Inps: “Nel 2024 bonus asili nido per oltre 521mila bambini, copertura in media 54% rette”
Asili nido, in Sicilia tariffe ancora non adeguate agli standard nazionali: pressing sulla Regione
Contributi economici per abbattimento retta di frequenza asili nido e micro nido - facebook.com Vai su Facebook
Schiaffi ai bimbi dell'asilo nido, sospese tre educatrici. Indagini sul 'Melograno' di Potenza. Provvedimento per un anno #ANSA - X Vai su X
Asili nido, in Emilia-Romagna 727 nuovi posti e rette in calo: la mappa provincia per provincia - 2026 nei servizi educativi della fascia d’età 0- Scrive ilrestodelcarlino.it
Asili nido, in Emilia Romagna investimento di 38 milioni per 7.086 posti - Un investimento quello della Regione da 38 milioni con cui vengono finanziati 7. Riporta ilrestodelcarlino.it