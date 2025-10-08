Asili nido i posti finanziati in provincia di Piacenza e i contributi comune per comune

Ilpiacenza.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Posti negli asili nido, 243 quelli complessivamente finanziati dalla Regione Emilia-Romagna nei comuni (e nelle Unioni) della provincia di Piacenza, 29 in più rispetto all'anno precedente. Il contributo è di 5mila 346 euro a posto - destinato ai piccoli tra gli 0 e i 3 anni - per un totale di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: asili - nido

Bonus asili nido e bonus mamme: nel 2024 sostegno record alle famiglie, copertura media del 54% delle rette e 667mila beneficiarie dell’esonero contributivo

Inps: “Nel 2024 bonus asili nido per oltre 521mila bambini, copertura in media 54% rette”

Asili nido, in Sicilia tariffe ancora non adeguate agli standard nazionali: pressing sulla Regione

asili nido posti finanziatiAsili nido, in Emilia-Romagna 727 nuovi posti e rette in calo: la mappa provincia per provincia - 2026 nei servizi educativi della fascia d’età 0- Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Asili nido, in Emilia Romagna investimento di 38 milioni per 7.086 posti - Un investimento quello della Regione da 38 milioni con cui vengono finanziati 7. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Asili Nido Posti Finanziati