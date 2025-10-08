asfaltatura della strada di crinale in pratomagno baldi di avs contrario

Arezzo, 08 ottobre 2025 – In attesa della decisione della Regione Toscana sul finanziamento per l’asfaltatura della strada in Pratomagno, prende posizione il candidato di Alleanza Verdi Sinistra prr le elezioni regionali Alessandro Baldi, commentando le proteste di associazioni e cittadini davanti al palazzo della Regione che hanno chiesto che la strada di crinale resti così com'è. “Il Pratomagno per me è casa – afferma Baldi – nel vero senso della parola, vivo in una frazione montana. È il distacco dalla vita quotidiana e la sua croce un punto di riferimento: quando torno da un viaggio e la vedo in lontananza so che sto arrivando a casa”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

