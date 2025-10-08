Ascolti TV | Martedì 7 Ottobre 2025 Montalbano in replica supera i 3 milioni 20.3% Buongiorno Mamma chiude al 16.2%

Davidemaggio.it | 8 ott 2025

Nella serata di ieri, martedì 7 ottobre 2025, su Rai1 la replica de  Il Commissario Montalbano  ha interessato 3.099.000 spettatori pari al 20.3% di share. Su Canale5  Buongiorno, Mamma! 3  ha conquistato 2.375.000 spettatori con uno share del 16.2%. Su Rai2  Freeze – Chi Sta Fermo Vince!  intrattiene 527.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1  Retribution  incolla davanti al video 1.408.000 spettatori con il 7.9%. Su Rai3  Of Dogs and Men  segna 252.000 spettatori (1.3%). Su Rete4  È Sempre Cartabianca  totalizza 607.000 spettatori (4.8%). Su La7  DiMartedì  raggiunge 1.498.000 spettatori e il 9. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

