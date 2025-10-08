Ascolti tv i dati del 7 ottobre 2025

Bene la replica di Montalbano. Nella serata di ieri, martedì 7 ottobre 2025, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha coinvolto 3.099.000 spettatori pari al 20.3% di share. In onda su Canale5 Buongiorno, Mamma! 3 si ferma a 2.375.000 spettatori con uno share del 16.2%. Poi, su Rai2 Freeze – Chi Sta Fermo Vince! registra 527.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1 Retribution no va oltre 1.408.000 spettatori con il 7.9%. Su Rai3 Of Dogs and Men segna 252.000 spettatori (1.3%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 607.000 spettatori (4.8%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.498.000 spettatori e il 9. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 7 ottobre 2025

In questa notizia si parla di: ascolti - dati

Ascolti tv: Califano (11.7%), Cornetto Battiti Live (19.3%) | Dati Auditel lunedì 4 agosto 2025

Ascolti tv di ieri: Era ora (13.1%), Only You (13%) | Dati Auditel, venerdì 22 agosto 2025

Ascolti tv: Imma Tataranni (14.9%), La notte nel cuore (16.4%) | Dati Auditel, domenica 24 agosto 2025

Blanca 3 vs il Grande Fratello Chi ha vinto ieri sera la gara di ascolti. I dati parlano chiaro - facebook.com Vai su Facebook

Svolta nella rilevazione degli ascolti di Serie Ae: da oggi Audicom pubblica i dati Dazn https://primaonline.it/2025/10/03/453093/serie-a-svolta-nella-rilevazione-da-oggi-audicom-pubblica-gli-ascolti-delle-partite-dazn/… - X Vai su X

Ascolti tv 7 ottobre: chi ha vinto tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna, i dati di Buongiorno Mamma 3 - Continua la sfida nell'Access Prime Time tra Stefano De Martino su Rai 1 con Affari Tuoi e Gerry Scotti con La ruota della fortuna su Canale 5 ... Si legge su fanpage.it

Ascolti tv ieri (7 ottobre): Montalbano asfalta il finale di Bova - Zingaretti vola a oltre 3 milioni di spettatori in replica, Buongiorno Mamma chiude al 16,2% di share, De Martino vicino ai 5 milioni: tutti i dati Auditel ... Come scrive libero.it