La serata televisiva di martedì 7 ottobre si è aperta con la sfida tra Affari Tuoi su Rai 1 e La Ruota della Fortuna su Canale 5 ed è proseguita tra Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti e Buongiorno Mamma! 3 con Raoul Bova. L’esito della competizione è quasi per scontato. Rai 1 di solito si prende il podio degli ascolti della prima serata (e non importa che Montalbano sia in replica) e Canale 5 è primo in classifica nel prime time (nonostante tutti gli sforzi di Stefano De Martino e della sua squadra). Gerry Scotti continua ad essere il campione dello share, tanto che non solo ha messo i bastoni tra le ruote alla trasmissione dei pacchi, ma anche a Striscia la Notizia che da più di 20 anni andava in onda in quella fascia oraria. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 7 ottobre, Luca Zingaretti contro Raoul Bova, De Martino contro Gerry Scotti