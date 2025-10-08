Ascolti TV 8 Ottobre 2025 | i dati Auditel della prima serata
Ascolti TV 8 Ottobre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri mercoledì 8 ottobre 2025. La serata televisiva dell’8 Ottobre 2025 ha proposto un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Il Commissario Montalbano, mentre Canale 5 ha risposto con Io Canto Family ( QUI LE ANTICIPAZIONI ). Italia 1 ha offerto 3 Days To Kill, Rete 4 e La7 hanno invece proposto talk e approfondimento con RealPolitik ( TEMA, OSPITI E ANTICIAZIONI ) e Lezioni Di Mafie. Su NOVE debutta invece Circo Massimo ( QUI GLI OSPITI ) In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: ascolti - ottobre
Ascolti TV 1 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata
Ascolti tv mercoledì 1 ottobre: La ragazza del mare, Io canto family, San Andreas
Ascolti tv dell’1 ottobre 2025, Stefano De Martino accorcia le distanze da Gerry Scotti?
Dopo gli ascolti di domenica 5 ottobre, Rai 2 ha preso una decisione su Ufo Robot Goldrake: ecco quando andranno in onda tutti gli altri episodi della serie anime - facebook.com Vai su Facebook
#Ascolti TV | Sabato 4 Ottobre 2025 Vincono #LaRuotaDellaFortuna 4.403.000 25,07% e #TuSiQueVales 3.933.000 26,79% #AffariTuoi 4.181.000 23,89% #BallandoConLeStelle 3.080.000 25,73% - X Vai su X
Ascolti tv ieri (7 ottobre): Montalbano asfalta il finale di Bova - Zingaretti vola a oltre 3 milioni di spettatori in replica, Buongiorno Mamma chiude al 16,2% di share, De Martino vicino ai 5 milioni: tutti i dati Auditel ... libero.it scrive
Ascolti tv martedì 7 ottobre: Montalbano, Buongiorno mamma 3, DiMartedì - Ascolti tv 7 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Da tpi.it