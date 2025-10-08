Ascolti TV 8 Ottobre 2025 | i dati Auditel della prima serata

Atomheartmagazine.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti TV 8 Ottobre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri mercoledì 8 ottobre 2025. La  serata televisiva dell’8 Ottobre 2025  ha proposto un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su  Il Commissario Montalbano, mentre Canale 5 ha risposto con  Io Canto Family ( QUI LE ANTICIPAZIONI ). Italia 1 ha offerto  3 Days To Kill, Rete 4 e La7 hanno invece proposto talk e approfondimento con RealPolitik ( TEMA, OSPITI E ANTICIAZIONI ) e Lezioni Di Mafie. Su NOVE debutta invece Circo Massimo ( QUI GLI OSPITI ) In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

ascolti tv 8 ottobre 2025 i dati auditel della prima serata

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 8 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata

In questa notizia si parla di: ascolti - ottobre

Ascolti TV 1 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata

Ascolti tv mercoledì 1 ottobre: La ragazza del mare, Io canto family, San Andreas

Ascolti tv dell’1 ottobre 2025, Stefano De Martino accorcia le distanze da Gerry Scotti?

Ascolti tv ieri (7 ottobre): Montalbano asfalta il finale di Bova - Zingaretti vola a oltre 3 milioni di spettatori in replica, Buongiorno Mamma chiude al 16,2% di share, De Martino vicino ai 5 milioni: tutti i dati Auditel ... libero.it scrive

ascolti tv 8 ottobreAscolti tv martedì 7 ottobre: Montalbano, Buongiorno mamma 3, DiMartedì - Ascolti tv 7 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Da tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 8 Ottobre