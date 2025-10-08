Ascolti TV 8 Ottobre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri mercoledì 8 ottobre 2025. La serata televisiva dell’8 Ottobre 2025 ha proposto un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Il Commissario Montalbano, mentre Canale 5 ha risposto con Io Canto Family ( QUI LE ANTICIPAZIONI ). Italia 1 ha offerto 3 Days To Kill, Rete 4 e La7 hanno invece proposto talk e approfondimento con RealPolitik ( TEMA, OSPITI E ANTICIAZIONI ) e Lezioni Di Mafie. Su NOVE debutta invece Circo Massimo ( QUI GLI OSPITI ) In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 8 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata