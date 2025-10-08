Ascolti Tv 7 ottobre | Rai 1 al top con Montalbano ma la sfida con Canale 5 resta aperta
La serata televisiva di martedì 7 ottobre ha offerto uno scontro tra titani della TV italiana, tra fiction amatissime e game show capaci di catalizzare milioni di spettatori. L’aria di sfida si è respirata. L'articolo proviene da Tivvùsia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
In questa notizia si parla di: ascolti - ottobre
Ascolti TV 1 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata
Ascolti tv mercoledì 1 ottobre: La ragazza del mare, Io canto family, San Andreas
Ascolti tv dell’1 ottobre 2025, Stefano De Martino accorcia le distanze da Gerry Scotti?
Ascolti Serie A 10a e 11a giornata DAZN: Napoli sempre al top con Milan ed Atalanta Il decimo turno della Serie A Enilive in onda su DAZN raggiunge 4,8 milioni di individui (4.786.098) Dopo ben 28 anni di partite a pagamento, martedì 29 Ottobre Milan-Napo - facebook.com Vai su Facebook
#Ascolti TV | Sabato 4 Ottobre 2025 Vincono #LaRuotaDellaFortuna 4.403.000 25,07% e #TuSiQueVales 3.933.000 26,79% #AffariTuoi 4.181.000 23,89% #BallandoConLeStelle 3.080.000 25,73% - X Vai su X
Ascolti tv martedì 7 ottobre: Montalbano, Buongiorno mamma 3, DiMartedì - Ascolti tv 7 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Si legge su tpi.it
Ascolti TV | Martedì 7 Ottobre 2025: sfida stellare tra Zingaretti / Bova, De Martino / Scotti - La prima serata di martedì 7 ottobre ha offerto al pubblico televisivo un confronto acceso tra due grandi classici del piccolo schermo e alcune novità che cercano di conquistare spazio nel palinsesto ... Segnala quilink.it