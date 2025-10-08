Ascolti tv 7 ottobre Montalbano su Rai1 vince con 20,3%

(Adnkronos) – La replica de ‘Il commissario Montalbano’, in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time con 3.099.000 di spettatori, pari al 20,3% share. Secondo posto per Canale5 che con ‘Buongiorno, Mamma! 3’ ha conquistato 2.375.000 spettatori con uno share del 16,2% mentre La7 con ‘DiMartedì’ ha raggiunto 1.498.000 spettatori e il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

