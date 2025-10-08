Ascolti tv 7 ottobre | chi ha vinto tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna i dati di Buongiorno Mamma 3

Continua la sfida nell'Access Prime Time tra Stefano De Martino su Rai 1 con Affari Tuoi e Gerry Scotti con La ruota della fortuna su Canale 5. La prima serata di Mediaset si accende con l'ultima puntata di Buongiorno Mamma 3, la fiction con Raoul Bova e Beatrice Arnera. Tutti i dati Auditel del 7 ottobre.

