ASCOLTI TV 7 OTTOBRE 2025 | VOLA MONTALBANO 20,3% CHIUDE BUONGIORNO MAMMA 16,2% FLORIS 9,8% DOPPIA BERLINGUER 4,8% X FACTOR 5,9%
ASCOLTI TV 7 OTTOBRE 2025 • MARTEDÌ •. Gli ascolti tv di martedì 7 ottobre 2025 con la replica de Il Commissario Montalbano e i talk politici. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – 2697 34.66 PT – 6345 31.37 M E D I A S E T 24H – 3027 38.90 PT – 8316 41.59 UnoMattina News – 229 12.86 + 515 14.15 Tg1 – 983 22.36 UnoMattina – 684 17.07 Storie Italiane – 614 16.68 Storie Italiane – 843 17.57 É Sempre Mezzogiorno! – 1579 17.64 Tg1 + Economia – 2812 23.91 + 2067 18.09 La Volta Buona – 1311 12.81 La Volta Buona – 1259 15.09 Il Paradiso delle Signore – 1301 16.71 Tg1 – 1018 14.31 Pres. Vita in Diretta – 1406 19. 🔗 Leggi su Bubinoblog
