ascolti montalbano in replica umilia raoul bova floris berlinguer ecco chi ha vinto

8 ott 2025

Gli ascolti del martedì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica del Commissario Montalbano con Luca Zingaretti raggiungere una media di 3.099.000 spettatori pari al 20.3% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la fiction Buongiorno, mamma! con Raoul Bova ha invece raccolto il 16.2% della platea pari a una media di 5.287.000 individui all'ascolto. Su Italia1 il film Retribution si aggiudica una media di 1.408.000 teste pari al 7.9% di share. Su Rai2 Freeze - Chi sta fermo vince con Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales segna un netto di 527.000 persone all'ascolto pari al 3.5% di share (Presentazione: 338. 🔗 Leggi su Iltempo.it

