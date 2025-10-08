Arturo Gatti jr morto a 17 anni | per le autorità si tratterebbe di possibile suicidio

Il ragazzo, pugile amatoriale e pronto per passare "pro" è stato trovato senza vita in un appartamento a Mexico City, dove viveva con la madre Amanda Rodrigues: le autorità locali hanno aperto un’indagine per chiarire le circostanze del decesso. Anche il padre, la leggenda "Thunder", fu trovato suicida in Brasile nel 2009. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Arturo Gatti jr morto a 17 anni: per le autorità si tratterebbe di possibile suicidio

In questa notizia si parla di: arturo - gatti

Arturo Gatti Jr è morto a 17 anni, la maledizione di famiglia continua: lutto nella boxe mondiale

DAL GATTILE SI ADOTTA... ARTURO Arturo è un giovane gatto adulto che ha fatto un percorso speciale. Per un anno intero ci ha osservati da lontano, diffidente, sempre in alto a guardarci. Poi, all’improvviso, la svolta: ha deciso che le coccole non erano poi - facebook.com Vai su Facebook

Arturo Gatti Jr è morto a 17 anni, la maledizione di famiglia continua: lutto nella boxe mondiale - Arturo Gatti Jr è morto a 17 anni, la maledizione di famiglia continua dopo la morte del padre nel 2009: lutto nella boxe messicana e mondiale ... fanpage.it scrive

Arturo Gatti Jr morto a 17 anni, lutto nel mondo della boxe. Continua la maledizione di famiglia dopo la scomparsa del padre - Lutto nel mondo della boxe: Arturo Gatti Jr, figlio della leggenda del ring Arturo “Thunder” Gatti, è stato trovato morto a soli 17 ... Come scrive msn.com