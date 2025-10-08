Artisti per la Palestina | l' iniziativa
Se la poesia ha inaugurato il nostro cammino con “Voci per la Palestina”, oggi sono le forme dell’arte a raccoglierne l’eredità. Pittura, scultura, installazioni e video: opere che non si limitano a esporre, ma che si collocano in quello spazio che Walter Benjamin chiamava archivio della memoria. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
“Dicono che gli artisti non devono fare politica”: Ghali canta avvolto nella bandiera della Palestina al Red Valley Festival
Gli artisti pro-Palestina chiedono che la Biennale di Venezia ritiri l’invito a Gerard Butler e Gal Gadot: “Sostengono Israele”
Venezia 2025, artisti pro Palestina si appellano alla Biennale "Ritirate l'invito a Gal Gadot e Gerard Butler"
Il rapper commenta le polemiche sul silenzio di molti artisti riguardo la Palestina e parla del suo rapporto con Sanremo - facebook.com Vai su Facebook
Tanti artisti a Firenze per "Sos Palestina!", il concerto ideato da Piero Pelu' per sostenere il lavoro di Medici senza frontiere a Gaza - X Vai su X
“Bacoli Festival 4 Gaza”, artisti uniti per la Palestina - Artisti uniti al fianco della Palestina a Bacoli dove il prossimo 12 ottobre, alle ore 20, si svolgerà il “Bacoli Festival 4 Gaza”, una grande rassegna tra stand e momenti ... ilmattino.it scrive
Torna ‘Free Free Palestine’, l’evento di cantanti e artisti per Gaza: venerdì 10 ottobre al teatro Carcano di Milano - Torna l'evento a sostegno della Palestina con Moni Ovadia, Lella Costa e altri artisti. Da ilfattoquotidiano.it