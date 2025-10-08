Arte e Pace Sabato dibattito e visita guidata al Museo archeologico nazionale di Taranto

Tarantini Time Quotidiano L’arte e la pace. Una interconnessione che  sabato 11 ottobre  vedrà lavorare fianco a fianco l’ associazione Amici dei Musei OdV Taranto  e il  Museo archeologico nazionale MArTA. Il tema particolarmente attuale celebra la XXII giornata nazionale del sodalizio da sempre sostenitore del patrimonio museale e culturale italiano. La giornata si celebrerà il prossimo sabato,  a partire dalle 9.30, all’interno della Sala Incontri del Museo tarantino, con un dibattito sviluppato attraverso diverse prospettive: la pace interiore e quella con prossimo saranno quelle del medico e psicoterapeuta  Pietro Bonanno  e del filosofo  Francesco Bellino, ordinario della Libera Università Mediterranea. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

