Tarantini Time Quotidiano L’arte e la pace. Una interconnessione che sabato 11 ottobre vedrà lavorare fianco a fianco l’ associazione Amici dei Musei OdV Taranto e il Museo archeologico nazionale MArTA. Il tema particolarmente attuale celebra la XXII giornata nazionale del sodalizio da sempre sostenitore del patrimonio museale e culturale italiano. La giornata si celebrerà il prossimo sabato, a partire dalle 9.30, all’interno della Sala Incontri del Museo tarantino, con un dibattito sviluppato attraverso diverse prospettive: la pace interiore e quella con prossimo saranno quelle del medico e psicoterapeuta Pietro Bonanno e del filosofo Francesco Bellino, ordinario della Libera Università Mediterranea. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Arte e Pace. Sabato dibattito e visita guidata al Museo archeologico nazionale di Taranto