Arte e Pace Sabato dibattito e visita guidata al Museo archeologico nazionale di Taranto
Tarantini Time Quotidiano L’arte e la pace. Una interconnessione che sabato 11 ottobre vedrà lavorare fianco a fianco l’ associazione Amici dei Musei OdV Taranto e il Museo archeologico nazionale MArTA. Il tema particolarmente attuale celebra la XXII giornata nazionale del sodalizio da sempre sostenitore del patrimonio museale e culturale italiano. La giornata si celebrerà il prossimo sabato, a partire dalle 9.30, all’interno della Sala Incontri del Museo tarantino, con un dibattito sviluppato attraverso diverse prospettive: la pace interiore e quella con prossimo saranno quelle del medico e psicoterapeuta Pietro Bonanno e del filosofo Francesco Bellino, ordinario della Libera Università Mediterranea. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
In questa notizia si parla di: arte - pace
Michelangelo Pistoletto, l’arte per la Pace: serve una convivenza nuova in tutti gli ambiti, ma sono ottimista
“Sangemini Classic, piccolo festival di vera arte: un successo in nome della pace”
atir presenta rassegna teatrale la prima stella della sera: l’arte della pace vi edizione – dal 1 al 6 luglio 2025
Le associazioni Amici del Correggio e del Museo “Il Correggio” insieme agli Amici di Matilde di Canossa e del castello di Bibianello aps con l’evento “ARTE E PACE- I Musei come strumento di pace” celebrano insieme la III Giornata Europea degli Amici dei M - facebook.com Vai su Facebook
"Pace oves meas, Missione di San Pietro" dipinto su tela del pittore Giovanni Battista Gaulli detto Baciccio a fine XVII sec., oggi conservato alla Galleria Nazionale di Cosenza. #Calabria #arte #beauty #painting #heritage #love #Autumn #art - X Vai su X
L'Arte e il suo impatto sociale, conferenza dibattito a Venezia - Il ruolo dell'arte come amplificatore dei temi dell'impatto sociale sarà l'argomento al centro della conferenza dibattito che sarà ospitata domani, 6 marzo (ore 18) alla Casa di 'The Human Safety Net' ... Come scrive ansa.it
Arte: Comunità Papa Giovanni XXIII, al via il concorso “Inneschi. Quando l’arte genera la pace” - Questo il tema del concorso promosso dall’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e dedicato ad artisti ed artiste, per professione o per passione, ... Segnala agensir.it