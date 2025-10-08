Art influencer sui social la nuova frontiera della divulgazione tra ironia e accessibilità
Rendono i classici più ‘democratici’ ma forse rischiano di sacrificarne la profondità? Ne abbiamo parlato con una critica e docente di arte. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: influencer - social
Torna sui social la “mamma influencer” con 22 figli e milioni di follower: era sparita da due anni. Ecco perché
Lo sfogo social contro la mamma influencer: “Finito il video, smetteva subito di giocare con la figlia”
Giubileo, a Roma il prete influencer con più follower: “Anche sui social si porta il messaggio di Dio”
Il fenomeno dei "baby influencer" è in forte crescita, ma cosa succede quando sin da piccoli guadagnano sui social, sponsorizzando prodotti come cosmetici, vestiti e altro? In Parlamento si sta lavorando a una nuova legge per proteggere i minori che, senza r - facebook.com Vai su Facebook
Art influencer sui social, la nuova frontiera della divulgazione tra ironia e accessibilità - Rendono i classici più ‘democratici’ ma forse rischiano di sacrificarne la profondità? Da wired.it
Questionari del fisco agli influencer: come funziona la nuova stagione dei controlli - L’Agenzia delle Entrate chiede contratti, estratti conto e dati di attività: 15 giorni per rispondere, sanzioni in caso di omissione ... Come scrive ilsole24ore.com