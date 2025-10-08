Arriva una star internazionale a Belve Francesca Fagnani l’ha convinta
Francesca Fagnani ospiterà a Belve anche una star internazionale, una donna che a 73 anni ha ancora una splendida carriera e che ha lavorato con registi del calibro di David Lynch, Joel Schumacher, Robert Zemeckis e David O. Russell. Non solo Belen Rodriguez, nella nuova edizione di Belve arriverà anche Isabella Rossellini, che di recente ha interpretato sorella Agnes in Conclave di Edward Berger. Giuseppe Candela sul settimanale Chi ha rivelato: “ Isabella Rossellini a Belve. Un lungo curriculum, una carriera di star internazionale, un cognome importante, una mamma indimenticabile (Ingrid Bergman): Isabella Rossellini è reduce dal successo di Conclave, con la successiva nomination all’Oscar come miglior attrice non protagonista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
