Arriva Ripieno a Verona dove si mangia la pasta con le mani

Veronasera.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hai mai mangiato la pasta con le mani? Ripieno sbarca a Verona! Una novità assoluta nel panorama gastronomico della città. Si chiama Ripieno e si trova in Via Conventino 6, a pochi passi dall'Arena.È un posticino dove protagonista è la pasta fresca fatta a mano: sottile, delicata e arricchita da. 🔗 Leggi su Veronasera.it

