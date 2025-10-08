Arriva l’ufficiale giudiziario per lo sfratto si lancia dal sesto piano e muore Il dramma del 71enne nel Milanese | in casa c’era anche l’avvocato
Un 71enne si è tolto la vita questa mattina a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. L’uomo si sarebbe lanciato dal balcone di casa sua durante un’operazione di sfratto che stava subendo. I soccorsi, arrivati tempestivamente, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. In casa gli investigatori hanno trovato un biglietto di addio. Cosa è successo. I fatti sarebbero avvenuti intorno alle 9.15 di mercoledì 8 ottobre in via Puricelli Guerra. Non appena il 71enne ha visto sotto casa il suo avvocato e l’ ufficiale giudiziario si sarebbe lasciato cadere dal balcone dell’appartamento. 🔗 Leggi su Open.online
Si getta dal balcone quando arriva l'ufficiale giudiziario, anziano si toglie la vita durante lo sfratto: ha lasciato un biglietto - Un uomo di 71 anni è morto questa mattina, 8 ottobre, a Sesto San Giovanni (Milano) durante lo sfratto che stava subendo dopo essersi gettato ... Riporta msn.com
Tragedia a Sesto, un uomo si lancia dalla finestra all'arrivo dell'ufficiale giudiziario: era lì per lo sfratto - Si è lanciato dalla finestra della sua abitazione al sesto piano all'arrivo dell'ufficiale giudiziario. Si legge su milanotoday.it