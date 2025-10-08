Arriva l’ufficiale giudiziario per lo sfratto si lancia dal sesto piano e muore Il dramma del 71enne nel Milanese | in casa c’era anche l’avvocato

Un 71enne si è tolto la vita questa mattina a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. L’uomo si sarebbe lanciato dal balcone di casa sua durante un’operazione di sfratto che stava subendo. I soccorsi, arrivati tempestivamente, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. In casa gli investigatori hanno trovato un biglietto di addio. Cosa è successo. I fatti sarebbero avvenuti intorno alle 9.15 di mercoledì 8 ottobre in via Puricelli Guerra. Non appena il 71enne ha visto sotto casa il suo avvocato e l’ ufficiale giudiziario si sarebbe lasciato cadere dal balcone dell’appartamento. 🔗 Leggi su Open.online