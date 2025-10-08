Arriva l’ufficiale giudiziario per lo sfratto si lancia dal sesto piano e muore Il dramma del 71enne nel Milanese Ilaria Salis | La crisi abitativa uccide
Un 71enne si è tolto la vita questa mattina a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. L’uomo si sarebbe lanciato dal balcone di casa sua durante un’operazione di sfratto che stava subendo. I soccorsi, arrivati tempestivamente, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. In casa gli investigatori hanno trovato un biglietto di addio. L’affitto non pagato e lo sfratto esecutivo. I fatti sarebbero avvenuti intorno alle 9.15 di mercoledì 8 ottobre in via Puricelli Guerra. Non appena il 71enne ha visto sotto casa il suo avvocato e l’ ufficiale giudiziario si sarebbe lasciato cadere dal balcone dell’appartamento. 🔗 Leggi su Open.online
Sfratto Antico Caffè Greco: cosa accadrà allo storico locale romano - Lo storico Antico Caffè Greco di Roma sarà sgomberato: la giudice ha disposto il rilascio immediato dei locali dopo il sequestro di beni vincolati. Segnala italiaatavola.net
Antico Caffè Greco, arriva il giorno dello sfratto. Gestore: "Dopo 8 anni di battaglia la vicenda non finirà così" - Dopo un contenzioso giudiziario durato 8 anni si è arrivati alla data ufficiale dello sfratto per i gestori dell’Antico Caffè Greco, in via dei Condotti a Roma, previsto per domani. Secondo adnkronos.com