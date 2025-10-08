Aveva lasciato un biglietto di addio in casa, prima di lanciarsi giù dal balcone durante lo sfratto. È successo mercoledì mattina a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. L’uomo di 71 anni è morto dopo essersi gettato dal sesto piano nel momento in cui stava subendo lo sfratto. Il gesto improvviso alle 9.15, mentre all’ingresso del palazzo in cui viveva, in via Puricelli Guerra, si trovavano il suo avvocato e l’ ufficiale giudiziario giunto per notificargli lo sfratto. Sul posto è subito arrivato il 118, che però non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano. L’uomo, moroso sull’affitto, aveva già più volte ricevuto la visita dell’ufficiale giudiziario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arriva l’ufficiale giudiziario a notificargli lo sfratto: 71enne si lancia dal sesto piano e muore