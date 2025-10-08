Arriva in Italia AI Mode la ricerca Google guidata dall’intelligenza artificiale

Agi.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Cercare qualcosa su Google non sarà più la stessa cosa. Da oggi arriva anche in Italia AI Mode, la nuova esperienza di ricerca alimentata dallintelligenza artificiale di Google, già disponibile in altri Paesi e ora estesa a 36 nuove lingue e quasi 50 nuovi territori, tra cui l’Italia. L’obiettivo? Trasformare la ricerca in una conversazione naturale, capace di comprendere domande complesse e di rispondere in modo più completo, come farebbe un esperto. Dalla parola chiave al dialogo. Con AI Mode non serve più pensare “come un motore di ricerca”. Basta scrivere (o dire) una domanda come la si farebbe a una persona reale: “Qual è la macinatura migliore per ogni metodo di preparazione del caffè?” oppure “Come posso organizzare un viaggio sostenibile in Sicilia?”. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Arriva in Italia AI Mode, la ricerca Google guidata dall’intelligenza artificiale

