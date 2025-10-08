Arriva in Italia AI Mode | così Google reinventa la ricerca con l’intelligenza artificiale

Repubblica.it | 8 ott 2025

L’obiettivo è rendere la ricerca più naturale e capace di comprendere domande complesse. Ma, nonostante le rassicurazioni di Mountain View, la nuova funzione potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui usiamo internet. 🔗 Leggi su Repubblica.it

