Arriva in città ' Agorà Off' la rassegna di incontri culturali e letterari che anticipa il festival

Cesenatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima che il sipario si apra sull’edizione ufficiale di Agorà Festival, la città si prepara a vivere ‘Agorà Off’, dieci giorni diffusi sul territorio, sparsi tra le librerie e i luoghi simbolo di Cesena, e dedicati a temi sociali, culturali e letterari, in dialogo con autori, pedagogisti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

