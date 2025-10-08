Arriva in città ' Agorà Off' la rassegna di incontri culturali e letterari che anticipa il festival
Prima che il sipario si apra sull’edizione ufficiale di Agorà Festival, la città si prepara a vivere ‘Agorà Off’, dieci giorni diffusi sul territorio, sparsi tra le librerie e i luoghi simbolo di Cesena, e dedicati a temi sociali, culturali e letterari, in dialogo con autori, pedagogisti. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: arriva - citt
Arriva a Grosseto il raduno dei camperisti La Città di Grosseto, in collaborazione con il Camper Club Maremma, ospiterà dal 24 al 26 ottobre 2025 il raduno dei camperisti, un appuntamento di rilievo nazionale che porterà nel cuore della Maremma equipa - facebook.com Vai su Facebook