Arriva il nuovo Testo Unico della Finanza | cosa cambia

E’ in dirittura d’arrivo il nuovo Testo Unico della Finanza (TUF), la cui bozza è stata esaminata nel pre-consiglio dei ministri. La riforma si inserisce nel quadro della Legge Capitali (legge 5 marzo 2024 n. 21), che contiene una delega al governo ad emanare uno o più decreti per l’aggiornamento del vecchio TUF entro un termine di 24 mesi. L’entrata in vigore è prevista per inizio 2026. La principale novità riguarda il ritorno alla soglia unica del 30%, al raggiungimento della quale scatta l’obbligo di lancio di un’ OPA (offerta pubblica d’acquisto) su una società quotata. Ci sono poi la sorveglianza rafforzata della Consob sui rumors relativi a nuove operazioni, una diversa disciplina delle assemblee, in cui emerge la figura dei cosiddetti “disturbatori”, e nuove norme per rendere più attrattivo il mercato dei capitali italiano, compreso il downlisting in luogo del delisting. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

