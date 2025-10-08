Arriva il limoncello sottomarino Antica Distilleria Petrone sperimenta l’affinamento in acqua
(Adnkronos) – E' stata la prima azienda in assoluto a livello mondiale a sottoporre nel 2021 una partita di bottiglie di liquore ad affinamento subacqueo. E l'anno scorso ha deciso di sperimentare questa pratica, finora utilizzata solo per il vino, anche con il limoncello. Così, Antica Distilleria Petrone di Mondragone (Caserta) ha portato avanti questo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
