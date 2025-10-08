Arriva a teatro Domino - Il musical un viaggio tra emozioni e storie di identità femminile

Forlitoday.it | 8 ott 2025

Cosa sarebbe successo, se Giulietta non fosse morta per amore? Questa è la domanda che Anne Hathaway pone al marito William Shakespeare, ribaltando la storia che tutti conosciamo e aprendo la porta a un’avventura travolgente e inaspettata. In “Domino”, il musical, la giovane protagonista riscrive. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

