Arrestati a Bologna i due ladri specialisti che razziavano i corrieri così rubavano scarpe e champagne

8 ott 2025

Due uomini arrestati a Bologna per furto aggravato ai danni di corrieri: sequestrati 17 colli di merce di lusso e strumenti da scasso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Bologna, furto di gioielli da un milione ad anziana: arrestati finti carabinieri

Bologna, due finti carabinieri rubano soldi e gioielli per 1mln € ad anziana, arrestati un 31enne e un 39enne italiani per truffa - VIDEO

Bologna, furto da un milione di euro a un’anziana grazie alla “truffa del finto carabiniere”: arrestati i responsabili

arrestati bologna due ladriArrestati a Bologna i due ladri specialisti che razziavano i corrieri, così rubavano scarpe e champagne - Due uomini arrestati a Bologna per furto aggravato ai danni di corrieri: sequestrati 17 colli di merce di lusso e strumenti da scasso. Lo riporta virgilio.it

arrestati bologna due ladriDue cittadini cileni finiscono in manette per furto - Rubati anche vino, champagne e scarpe firmate da un furgone per circa 15mila euro ... Riporta rainews.it

