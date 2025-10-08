Armani apertura al mercato per cedere una quota di minoranza

Armani sonda il mercato per la cessione di una quota di minoranza. Tra i gruppi interpellati figura anche L’Oréal, colosso della cosmetica che da tempo è indicato tra i possibili partner industriali del gruppo italiano. Al momento, tuttavia, non risultano coinvolti fondi di private equity, segnale che l’operazione potrebbe rimanere nel perimetro di attori strategici e non speculativi. L’apertura del capitale rappresenterebbe una svolta significativa per Armani, da sempre controllato interamente dalla famiglia attraverso la holding. Finora l’azienda aveva scelto con fermezza la via dell’indipendenza, rifiutando offerte di acquisizione e mantenendo una gestione familiare e autonoma, anche dopo la recente scomparsa del fondatore Giorgio Armani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it