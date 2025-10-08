Armani apertura al mercato per cedere una quota di minoranza

Ildenaro.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Armani sonda il mercato per la cessione di una quota di minoranza. Tra i gruppi interpellati figura anche L’Oréal, colosso della cosmetica che da tempo è indicato tra i possibili partner industriali del gruppo italiano. Al momento, tuttavia, non risultano coinvolti fondi di private equity, segnale che l’operazione potrebbe rimanere nel perimetro di attori strategici e non speculativi. L’apertura del capitale rappresenterebbe una svolta significativa per Armani, da sempre controllato interamente dalla famiglia attraverso la holding. Finora l’azienda aveva scelto con fermezza la via dell’indipendenza, rifiutando offerte di acquisizione e mantenendo una gestione familiare e autonoma, anche dopo la recente scomparsa del fondatore Giorgio Armani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: armani - apertura

Giorgio Armani, oggi l'apertura della camera ardente: priorità ai dipendenti, niente foto o video

Giorgio Armani, l'apertura del testamento avrà tempi lunghi: «Fino a 15 giorni, serve un documento del Comune». Cosa sappiamo

Armani, l'apertura del testamento: l'impresa di famiglia che ha reso grande il gruppo

armani apertura mercato cedereArmani prepara la Borsa e parlerà straniero. Aperto il testamento: così il marchio sarà al sicuro - Due testamenti, redatti di suo pugno pochi mesi prima morire. Segnala iltempo.it

Giorgio Armani verso graduale cessione o IPO secondo testamento. Fondazione mai sotto 30% - Con il testamento di Giorgio Armani "appare chiaro fin da una prima lettura che rimane confermato in ogni passaggio l'intento del signor Armani di garantire continuità strategica, compat ... finanza.repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Armani Apertura Mercato Cedere