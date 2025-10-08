Arianna Fontana tra short track e speed skating | il calendario delle Olimpiadi imporrà delle scelte

Arianna Fontana potrebbe essere l’unica atleta a prendere parte a entrambe le edizioni dei Giochi olimpici invernali disputate sul suolo italiano nel XXI secolo. La valtellinese era difatti già presente, all’epoca quindicenne, a Torino 2006. A meno di imprevisti sarà della partita anche a Milano Cortina 2026, quando di anni ne avrà quasi trentasei. Complessivamente, il suo percorso olimpico l’ha vista mettersi al collo undici medaglie, di cui due d’oro (nei 500 metri sia a PyeongChang 2018 che a Pechino 2022). Altri cinque podi individuali e quattro con le staffette, diluiti nell’arco di cinque differenti edizioni, ne fanno una delle donne più blasonate nella storia dello sport italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

